День в истории 11 августа: что произошло в эту дату

11 августа любители грибной кулинарии и «тихой охоты» отмечают праздник одного из самых удивительных природных даров — День белого гриба. Белый гриб, известный также как боровик, издавна славится своими великолепными вкусовыми качествами и крупными размерами. Произрастая в лесах средней полосы и тайги, он стал неизменным атрибутом множества рецептов и традиционных блюд. Этот ценный гриб питателен и полезен, а его уникальный аромат и текстура делают его незаменимым в кулинарии и различных заготовках.