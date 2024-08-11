День в истории 11 августа: что произошло в эту дату

Открытие аэропорта «Шереметьево», выход на экраны сериала «Семнадцать мгновений весны», смерть Ванги, день белого гриба и другие памятные даты и события этого дня в разные годы.
День белого гриба
11 августа любители грибной кулинарии и «тихой охоты» отмечают праздник одного из самых удивительных природных даров — День белого гриба. Белый гриб, известный также как боровик, издавна славится своими великолепными вкусовыми качествами и крупными размерами. Произрастая в лесах средней полосы и тайги, он стал неизменным атрибутом множества рецептов и традиционных блюд. Этот ценный гриб питателен и полезен, а его уникальный аромат и текстура делают его незаменимым в кулинарии и различных заготовках.
1804: Австрия стала империей
Австрийская империя была создана 11 августа 1804 года императором Францем II в ответ на провозглашение Наполеона Бонапарта императором французов. Франц II объединил владения Габсбургов:
1959: в Москве открылся аэропорт «Шереметьево»
Официальной датой открытия Международного аэропорта «Шереметьево» считается 11 августа 1959 года. В этот день там впервые обслужили лайнер «Ту-104», прилетевший с пассажирами из Ленинграда. Инициатором создания международного аэропорта был глава СССР Никита Хрущев.
1960: появилась Республика Чад
В 1899 году Франция начала колонизацию в районе озера Чад. Область была объявлена французской территорией и в 1904 году включена в состав французской колонии
1973: вышел сериал «Семнадцать мгновений весны»
11 августа 1973 года по Центральному телевидению начался показ знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. Его должны были показать еще ко Дню Победы, но премьеру перенесли по политическим соображениям —
1984: «Бомбардировка начнется через пять минут»
11 августа 1984 года президент США Рональд Рейган готовился к традиционному радиообращению к американцам. Проверяя микрофон перед выступлением, Рейган неожиданно пошутил, изменив свой текст: «Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». Шутка Рейгана стала достоянием общественности. Официальная реакция СССР последовала в заявлении ТАСС:
В Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества.
1996: умерла Ванга
По заявлениям последователей, болгарская ясновидящая обладала способностью определять заболевания людей и предсказывать их дальнейшую судьбу. Как говорила сама Ванга, своими способностями она обязана неким невидимым существам, происхождение которых она не в состоянии объяснить. Ванга скончалась 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции. Все имущество она передала государству.