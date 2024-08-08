Ученый: численность змей в Беларуси не меняется уже несколько десятилетий

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Численность змей в Беларуси за последние десятилетия не изменилась, их активность нужно связывать с простым фактором — погодными условиями, заявил Sputnik ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук Сергей Дробенков.
Несколько дней назад в ряде СМИ появились сообщения о том, что в Борисове участились случаи появления змей, и некоторые местные жители связали это с плохой работой коммунальных служб, которые редко косят траву и убирают мусор.
«Змей, как свидетельствуют количественные учеты, за последние 10−20 лет больше не стало. Есть такие годы, что змей практически не видно. А есть годы, когда они встречаются довольно часто».
По его словам, ситуацию нужно рассматривать в контексте изменений погодных условий.
«Активность змей очень связана с погодой. Они гетеротермные животные: температура тела зависит от температуры окружающей среды. Если холодно, они выползают на освещенные солнцем участки. И в этот момент люди чаще все их и наблюдают», — сказал ученый.
При этом он отметил, что в такие жаркие дни, как были, к примеру, в июле этого года, змеям не нужно было выползать на открытые участки, чтобы прогреваться, а когда похолодало, выросла их активность.
«Когда пасмурно, когда дождь, змей можно увидеть чаще, они выползают, чтобы аккумулировать тепло, поэтому люди и обращаются с такими вопросами: ранее мы на этом месте змей не видели, а сегодня они есть», — сказал ученый.
Змеи — одиночные животные
Собеседник Sputnik также развеял мифы о том, что когда змеи выползают на солнце, они сбиваются в клубки.
«Змеи в Беларуси ведут одиночный образ жизни. Каких-то групп и стай, как у птиц, не формируют. Долгое время они придерживаются индивидуального участка, на котором находят корм. И конкуренты на этом участке змее не нужны».
По его словам, змеи относительно равномерно распределяются в местообитаниях, на опушке леса длиной 50−100 метров можно обнаружить лишь одну гадюку.
«Иногда можно встретить и больше, две-три особи, что объясняется богатой кормовой базой, в которую входят мыши, лягушки», — отметил герпетолог.
Простая жизнь змей
Ученый также раскрыл секреты змеиного образа жизни, который у них достаточно прост. Ночь, когда прохладно, змеи проводят в подземных убежищах, а когда начинает светать и температура от ночных 15−18°С постепенно переходит в 25−30°С, они выползают на солнце погреться.
Спустя некоторое время, через час-полтора, после наступления жары, прячутся в убежищах или плотном кустарнике. Вечером снова появляются на открытых солнечных местах.
«Получается простая схема жизни: утром и вечером змеи несколько часов находятся на поверхности земли, а на ночь скрываются в подземном жилище», — пояснил Дробенков. Что любят гадюки.
Отвечая на вопрос, где чаще всего можно встретить змею, ученый рассказал, что они выбирают местности, где есть благоприятные условия обитания и прежде всего много корма.
«В Беларуси нет больших территорий, где особенно много змей, но есть их предпочитаемые местообитания. Что любит гадюка? В первую очередь это припойменные участки, заболоченные места, влажные закустаренные луга. Также предпочитает пограничные участки между лесом и открытой местностью. И понятно почему — утром змея нуждается в прогревании, затем уползает в затененные места, где кормится, а вечером снова возвращается на солнечные площадки».
В лесах змеи встречаются на полянах, просеках, старых вырубках, любят влажные болотистые места, где много лягушек и мышей.
В Беларуси в последние годы проводились исследования по оценке ресурсов этих животных. Было выделено несколько участков, где можно проводить отлов гадюк для получения змеиного яда.
Белорусские гадюки
Змеиное «царство» в Беларуси не отличается разнообразием, одна из змей даже занесена в Красную книгу. В Беларуси обитает три вида — уж, гадюка и медянка.
«Если вдоль тела проходит темная зигзагообразная полоса — это гадюка. Если у змеи по бокам головы есть два оранжевых пятна — это уж. Если змея полностью черная, без пятен на голове, это тоже гадюка, потому что иногда среди них встречаются особи с нетипичной окраской (меланисты). У медянки нет зигзагообразной полосы на спине и вертикального зрачка, как у гадюки», — отметил Дробенков.
Уж и гадюка широко распространены на территории Беларуси, медянка — очень редкий вид, встречается нечасто, обычно на юге Беларуси, занесена в Красную книгу.