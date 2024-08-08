Ученый: численность змей в Беларуси не меняется уже несколько десятилетий

«В Беларуси нет больших территорий, где особенно много змей, но есть их предпочитаемые местообитания. Что любит гадюка? В первую очередь это припойменные участки, заболоченные места, влажные закустаренные луга. Также предпочитает пограничные участки между лесом и открытой местностью. И понятно почему — утром змея нуждается в прогревании, затем уползает в затененные места, где кормится, а вечером снова возвращается на солнечные площадки».