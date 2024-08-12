День в истории 12 августа: что произошло в эту дату

Международный день молодежи, катастрофа подлодки «Курск», начало продаж первого массового персонального компьютера IBM и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
День
Военно-воздушных сил России
12 августа отмечается День
Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.
Международный день молодежи
Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.
АПЛ «Курск»
12 августа на борту подводной лодки «Курск» прогремел взрыв. В результате взрыва учебной торпеды внутри четвертого торпедного аппарата, повлекшего за собой взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК, подлодка затонула.
«Курск» затонул в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
IBM
12 августа 1981 года начались продажи первого персонального компьютера. Именно в этот день компания IBM представила компьютер IBM PC (5150), сделавший персональные компьютеры неотъемлемой частью жизни всех нас.
Витус Беринг
12 августа 1681 года в Дании родился выдающийся исследователь полярных морей,
Успенский собор
В это день в 1479 году в Москве был освящен Успенский собор. Успенский собор Московского Кремля имеет невероятную судьбу: здесь проходила коронация царя Ивана Грозного, венчание на царство первого правителя династии Романовых, стены собора пережили пожар Москвы 1812 года, Гражданскую и Великую Отечественную войны.