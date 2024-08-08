В аэропорту Иркутска задержали самолет в Москву на 16 часов

В аэропорту областного центра задержали вылет самолета рейсом «Иркутск-Москва». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры воздушное судно должно было вылететь 8 августа в 09:25.
— Вылет перенесен на 01:00 9 августа 2024 года. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — поделились правоохранители.
Задержка рейса составила более 16 часов. В аэропорту организовали прием пассажиров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе дорожники досрочно завершили ремонтные работы на дороге в «Шаманку». На участке выполнили отсыпку ям, а также установили металлические барьеры.