Джехен из K-pop-группы NCT дебютирует сольно в августе

На данный момент последний релиз Джехена — июльский альбом WALK (2024) с юнитом NCT 127. Артист станет третьим участником группы (всего их 10), который представит сольный материал: в феврале Тэен выпустил мини-альбом TAP, а в апреле Доен поделился дебютником YOUTH.