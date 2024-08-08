В кино вышел комедийный боевик «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт

Словом, «Бордерлендс» — фильм, который всю дорогу спасали, но так и не спасли. Серия Borderlands — наряду с Wasteland, Fallout (тоже недавно адаптированной, но в виде сериала) и Rage — корнями восходит к «Безумному Максу» Джорджа Миллера, и лента Рота пытается посматривать и в эту сторону тоже, но ее мутноватый взгляд за полтора (с хвостиком) часа так ни на чем и не фокусируется. Бюджет «Дороги ярости» был примерно на треть больше суммы, выделенной на производство «Бордерлендс», а ощущения такие, будто втрое: выглядит вся картина примерно так же кринжово, как «максовские» сцены в Цитадели, — те, что за неимением лучшего налегали на сомнительную «зеленку». Интонационно же фильм близок «Дэдпулу» (все-таки финальные штрихи вносил именно Миллер), но с поправкой на возрастной ценз PG-13; надо думать, примерно такой бы вышла третья часть «Дэдпула», не выбей Райан Рейнольдс у Disney и Marvel рейтинг R (по странному совпадению, фильм «Дэдпул и Росомаха» тоже сейчас идет в кинотеатрах, тоже цитирует «Безумного Макса» — и тоже ужасно неудачный).