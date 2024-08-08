Самара стала самым «зеленым» мегаполисом России

При этом в целом уровень озеленения 16 крупнейших городов страны россияне оценили как «средний».



Эксперты выяснили, что наиболее желанной зеленой зоной в пешей доступности для респондентов стали скверы и парковые зоны (75%), почти половина опрошенных также уточнили, что хотели бы иметь рядом с домом рощу или городской лес (45%). Для большей части респондентов озеленение района не имеет значения при выборе жилья: для 41% это «скорее неважно», а для 19% — «абсолютно неважно». В то же время 40% респондентов отметили важность такого аспекта. Выбирая между транспортной доступностью и обилием зеленых насаждений, 78% и 59%, соответственно, выбрали транспорт.