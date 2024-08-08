В двух районах Казани появятся новые платные парковки

В Приволжском и Кировском районах появятся две новые платные парковки. Они будут рассчитаны на 159 мест, следует из постановления исполкома города.
Парковка на 45 мест откроется на улице Терегулова. Оставить автомобиль можно будет с двух сторон возле дома № 14 и дома № 18. Вторая парковка на 114 мест откроется на улице Мулланура Вахитова, вблизи дома № 56 по Красносельской.
Вместе с тем на улице Парижской коммуны и перед Центральным стадионом увеличили число парковочных мест до 120 и 519 соответственно. На улице Петербургской, наоборот, уменьшили до 132.
Напомним, в Казани расширят территорию парковки аэропорта.