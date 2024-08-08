В двух районах Казани появятся новые платные парковки

Парковка на 45 мест откроется на улице Терегулова. Оставить автомобиль можно будет с двух сторон возле дома № 14 и дома № 18. Вторая парковка на 114 мест откроется на улице Мулланура Вахитова, вблизи дома № 56 по Красносельской.