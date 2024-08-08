9 августа на время матча ФК «Ростов» — «Рубин» изменят схему работы автобусов

Вечером 9 августа в Ростове-на-Дону на время футбольного матча между «Ростовом» и казанским «Рубином» изменят схему автобусного движения. Об этом говорится на сайте городской администрации.
По данным властей, на маршруте № 39 организуют дополнительный график по укороченной схеме до остановки вблизи «Ростов Арены». Общественный транспорт № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 пустят до ТРК «Мегамаг».
— Кроме этого, с 19:30 до 23:45 к стадиону будут подъезжать автобусы № 8, 49, 65а и 75, — сообщается на сайте администрации города.
Добавим, спортивную баталию с ФК «Рубин» ростовская команда проведет в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.