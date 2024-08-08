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За один час в Уфе 8 августа выпало 24 мм осадков

Мэрия заверила, что ситуация под контролем.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 94% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

За час грозы и ливня в Уфе выпало 24 мм осадков. Об этом сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

«Ситуация под контролем. В режиме онлайн мониторим все обращения, — написал мэр. — Будьте аккуратны и осторожны на дорогах! Телефон ЕДДС г. Уфы — +7 (347)279−90−00».

Напомним, сильнее других от грозы, по предварительной информации, пострадали микрорайоны Радио, Зеленая Роща и Сипайлово. Как сообщалось ранее, есть случаи массового отключения электричества, падения деревьев. Дороги города, как это обычно бывает в Уфе в ливни, залило водой настолько, что машины поплыли. На улице Станиславской молния ударила в дом, начался пожар.