В Свердловской области боец СВО зарезал бывшую жену и выстрелил в лицо ее мужу

«Девочка самодостаточная, всегда зарабатывала больше мужа, за собой следила. Муж бывший ее всегда ревновал и считал собственностью, даже на корпоративы одну не отпускал. Утверждать про измену я не буду. Люди разошлись два года назад, развелись. Я считаю, что человек может свои отношения начинать строить. То, что у него там какие-то обиды на нее были, это у человека психика такая. Он за ней на все корпоративы ходил и следил, прямо бдел, не дай боже кто-то что-то подойдет — это факт. У него больная любовь к ней была — это очевидно», — сказала женщина.