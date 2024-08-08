Суд Петербурга отказал гражданке Австрии во временном убежище в России

— Женщина пояснила, что приехала в Россию, так как на родине опасалась за свою жизнь и здоровье в связи с угрозами от иммигрировавших в Австрию выходцев с Ближнего Востока. Она заявила, что является иудейкой, но в том государстве, из которого она прибыла, подвергается постоянным нападкам со стороны приехавших мусульман, — рассказала Лебедева.