Суд Петербурга отказал гражданке Австрии во временном убежище в России

Смольнинский суд рассмотрел иск уроженки Вены к ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти об оспаривании отказа в предоставлении временного убежища на территории России. Во время заседания вскрылись любопытные подробности о жизни иностранки в городе на Неве. Женщине в прошении отказали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
— Женщина пояснила, что приехала в Россию, так как на родине опасалась за свою жизнь и здоровье в связи с угрозами от иммигрировавших в Австрию выходцев с Ближнего Востока. Она заявила, что является иудейкой, но в том государстве, из которого она прибыла, подвергается постоянным нападкам со стороны приехавших мусульман, — рассказала Лебедева.
Во время процесса иностранка добавила, что хочет жить в стране с традиционными ценностями, поэтому готова выучить русский язык. Также она заверила суд, что может работать, преподавая немецкий язык.
Суд поинтересовался, чем сейчас в Петербурге занимается женщина. Выяснилось, что она изучает политическую обстановку в России.