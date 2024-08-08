187 жителей Ростовской области заболели ковидом за неделю

В Ростовской области за неделю, с 29 июля по 4 августа, 187 человек заболели коронавирусом. Эту информацию указали на портале Объясняем.рф.
В недельной статистике указано, что за прошедшие семь дней в больницы с COVID-19 попали 12 человек, а выздоровели 76.
Напомним, неделей ранее, с 22 по 28 июля, госпитализаций с этой инфекцией на Дону не было. Количество заболевших составляло 114, а число выздоровевших — 149.
Ранее медики отмечали, что коронавирусу чаще других подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами. При ухудшении самочувствия всем рекомендуют обращаться к врачу.