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187 жителей Ростовской области заболели ковидом за неделю

В Ростовской области выявили 187 заболевших коронавирусом, выздоровели 76 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за неделю, с 29 июля по 4 августа, 187 человек заболели коронавирусом. Эту информацию указали на портале Объясняем.рф.

В недельной статистике указано, что за прошедшие семь дней в больницы с COVID-19 попали 12 человек, а выздоровели 76.

Напомним, неделей ранее, с 22 по 28 июля, госпитализаций с этой инфекцией на Дону не было. Количество заболевших составляло 114, а число выздоровевших — 149.

Ранее медики отмечали, что коронавирусу чаще других подвержены пенсионеры и люди с хроническими недугами. При ухудшении самочувствия всем рекомендуют обращаться к врачу.

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