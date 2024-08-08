Где в Казахстане ожидается сильная жара 9 августа

В Атырауской, Абайской областях, на востоке Улытауской области, на юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.