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Где в Казахстане ожидается сильная жара 9 августа

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 9 августа 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 94% 755 мм рт. ст. +24°

По информации синоптиков, южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории РК: пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на западе, северо-западе, севере, в центре — сильные дожди.

«По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере ночью и утром ожидается туман. Днем в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областях, на юге Абайской и Кызылординской областей сохранится сильная жара», — говорится в сообщении.

На севере, в центре Алматинской и Жетысуской областей, в пустынных районах Туркестанской области сохранится очень сильная жара.

В Атырауской, Абайской областях, на востоке Улытауской области, на юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

«В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Улытауской, Жетысуской областях, на западе, севере, в центре Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — рассказали синоптики.

Ранее синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2024 года. По данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди, в Шымкенте осадков не ожидается.