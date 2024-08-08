Nightwish выпустили новый сингл The Day Of…

Финская симфоник-метал-группа Nightwish представила новую песню The Day Of… (2024). Она войдет в альбом Yesterwynde, который увидит свет 20 сентября.
Первый сингл из предстоящего полноформатника, Perfume Of The Timeless, вышел в мае. Известно, что лонгплей будет состоять из 12 композиций и станет финалом трилогии, начатой пластинками Endless Forms Most Beautiful (2015) и «Human. :II: Nature.» (2020).
В прошлом году Nightwish заявили, что не поедут в тур в поддержку альбома по «личным причинам, которые никак не связаны с взаимоотношениями в коллективе». Уточнялось, что отмена гастролей также не связана с рождением ребенка у солистки Флор Янсен.
Ранее сооснователь Nightwish Туомас Холопайнен объяснил, что означает название Yesterwynde.