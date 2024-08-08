Nightwish выпустили новый сингл The Day Of…

В прошлом году Nightwish заявили, что не поедут в тур в поддержку альбома по «личным причинам, которые никак не связаны с взаимоотношениями в коллективе». Уточнялось, что отмена гастролей также не связана с рождением ребенка у солистки Флор Янсен.