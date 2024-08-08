Цветы-кочевники: экспонаты «Флоры-2024» разлетелись по Омску

«Семейное древо», «Петр и Феврония», «Современная семья» и «Земля-наш общий дом» получили прописку в дендросаде имени Гензе. «Птицы счастья» и «Летучий корабль» поселились во дворце культуры микрорайона «Береговой», фигура из лозы «Лебединая верность» — в детском эколого-биологическом центре на улице Жукова. Буквы «СемьЯ» установят в ПКиО «имени 30-летия ВЛКСМ», а цветочная неваляшка и кубики из композиции «Мы родом из детства» переданы в детский сад № 178. «Матрешки» решено оставить в Воскресенском сквере, а ландшафтную композицию «Встреча» — в Выставочном", — рассказал глава города.