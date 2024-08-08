10 новых школ откроют в Краснодаре к 1 сентября

Как отметил Горобец, на данный момент в работе у строителей 55 объектов, в том числе 19 школ и 34 детских сада. Еще 10 объектов добавится в сентябре и уже в одновременно строительстве будет 65 объектов.



В среднем на каждом объекте трудится порядка 200 человек, то есть свыше 11 тысяч рабочих, без учета инженерных специалистов. По словам директора департамента строительства, несмотря на существенное количество рабочих, существует недостаток в трудовых руках.