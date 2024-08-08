10 новых школ откроют в Краснодаре к 1 сентября

В Краснодаре к 1 сентября введут в эксплуатацию и откроют 10 новых школ. Об этом рассказал журналистам директор департамента строительства Иван Горобец в ходе пресс-конференци (16+). Мероприятие посетил корреспондент ИА KrasnodarMedia.
По итогам прошлого года в краевой столице открыли пять школ. В этом году количество новых учебных учреждений удвоится.
— Если в 2023 году мы открыли пять школ, то в этом году 1 сентября мы торжественно открываем 10 школ, — уточнил Иван Горобец.
Полноценно с начала учебного года заработают шесть образовательных учреждений:
2 школы в ЖК «Самолеты» на 1100 мест каждая, школа на 1100 мест по улице Колхозной, школа на 616 мест в станице Елизаветинской, школа на 1100 мест в посёлке Знаменском школа на 1500 мест по улице Байбакова.
Новые учебные заведения по улицам Героя Яцкова и Батуринской обеспечат дополнительными местами густонаселённый район. Школы на 1550 мест каждая разгрузят другие образовательные учреждения.
Кроме того, еще две школы появятся по улицам Генерала Брусилова и Константина Образцова.
Как отметил Горобец, на данный момент в работе у строителей 55 объектов, в том числе 19 школ и 34 детских сада. Еще 10 объектов добавится в сентябре и уже в одновременно строительстве будет 65 объектов.
В среднем на каждом объекте трудится порядка 200 человек, то есть свыше 11 тысяч рабочих, без учета инженерных специалистов. По словам директора департамента строительства, несмотря на существенное количество рабочих, существует недостаток в трудовых руках.
Напомним, в Краснодаре к началу учебного года обновят дорожную разметку и восстановят поврежденные знаки. Работы стартовали от пригорода к центру. До 1 сентября все 119 школ города обеспечат безопасным подходом и подъездом.