Президент РФ назначил главу по борьбе с загрязнением среды в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин 8 августа распорядился о назначении нового ответственного по борьбе с загрязнением окружающей среды в Усолье-Сибирском. Теперь межведомственную группу возглавил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом КП-Иркутск узнала из опубликованного на официальном правовом портале документе.
— Распоряжение президента Российской Федерации от 08.08.2024 № 241-рп «О руководителе межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области». Назначить руководителем заместителя председателя правительства Российской Федерации Патрушева Д. Н, — сказано в документе.
Исходя из второго пункта распоряжения, глава государства снял, ранее наложенные полномочия руководителя группы с бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту областного центра задержали вылет самолета Иркутск-Москва на 16 часов. Теперь вместо 09:25 8 августа воздушное судно поднимется в небо 01:00 9 августа.