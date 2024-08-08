Президент РФ назначил главу по борьбе с загрязнением среды в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин 8 августа распорядился о назначении нового ответственного по борьбе с загрязнением окружающей среды в Усолье-Сибирском. Теперь межведомственную группу возглавил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом КП-Иркутск узнала из опубликованного на официальном правовом портале документе.