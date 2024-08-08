Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент РФ назначил главу по борьбе с загрязнением среды в Усолье-Сибирском

Теперь руководителем межведомственной группы стал Дмитрий Патрушев.
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 8 августа распорядился о назначении нового ответственного по борьбе с загрязнением окружающей среды в Усолье-Сибирском. Теперь межведомственную группу возглавил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом КП-Иркутск узнала из опубликованного на официальном правовом портале документе.

— Распоряжение президента Российской Федерации от 08.08.2024 № 241-рп «О руководителе межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области». Назначить руководителем заместителя председателя правительства Российской Федерации Патрушева Д. Н, — сказано в документе.

Исходя из второго пункта распоряжения, глава государства снял, ранее наложенные полномочия руководителя группы с бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту областного центра задержали вылет самолета Иркутск-Москва на 16 часов. Теперь вместо 09:25 8 августа воздушное судно поднимется в небо 01:00 9 августа.