«Думали аллергия, оказалось — рак»: 3-летний мальчик из Иркутской области борется со страшным заболеванием

Документы с результатами обследований, больничные стены, бесконечная череда анализов, капельниц и процедур — так сейчас проходит детство трехлетнего Кирилла Мешкова из поселка Белореченский Усольского района. Последние пять месяцев мальчик борется со страшным диагнозом — раком крови. Ему необходима срочная операция по трансплантации стволовых клеток костного мозга. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Заметила красную сыпь по телу».
— Наша семья — из поселка Белореченский Иркутской области. Мы с мужем воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь и 3-летнего сына, — рассказывает 35-летняя мама Кирилла Маргарита Мешкова. — Все складывалось вполне хорошо. В 1,5 года сын пошел в детский сад, ему очень нравилось общаться со сверстниками. Как и все мальчишки, любит машинки…
Беда пришла в семью весной 2024 года. Однажды вечером, в начале марта, Маргарита обнаружила, что по всему телу ребенка появились красные высыпания.
— Подумала, что это аллергия. Но сын накануне ничего не ел экзотического или в неограниченном количестве. На следующий день пятен стало еще больше. Мы поехали в больницу. Нас направили в инфекционное отделение. Но там врачи сразу сказали, что это не аллергия и отправили в детскую больницу Усолья-Сибирского.
Мешковы пробыли там три дня. Мальчику провели обследование, взяли кровь на анализы. Результаты показали, что в ней есть некоторые отклонения от нормы. Кроме того, УЗИ выявило увеличение печени и селезенки. На четвертый день в больнице, у Кирилла начала повышаться температура. Ребенка перевели в инфекционное отделение. Там его обследовали на различные вирусы и инфекции. Результаты были отрицательными. После этого малыша направили в Иркутск, в детскую областную больницу в отделение гематологии.
— И там я услышала страшный диагноз Кирилла: «острый лимфообластный лейкоз Т-IV». Меня как будто кипятком в этот момент ошпарили. Плохо помню наш первый день в больнице, все делала на автомате. Много плакала. А затем пришло осознание, что слезами горю не поможешь и ребенку нужна сильная мама. Взяла в себя руки и приняла решение бороться за сына…
«Химия» не принесла результата.
Кириллу назначили гормональное лечение, он прошел 36-дневной курс химиотерапии. Однако это не помогло. Мальчика перевели в группу высокого риска. 2 мая Маргарита вместе с сыном по направлению вылетели в Москву в РДКБ имени Пирогова.
В столице врачи провели маленькому пациенту еще один курс уже высокодозной химиотерапии. Но и он не принес желаемого результата.
— Получается, что после высокодозной «химии», других вариантов дальнейшего лечения у нас нет. В клинике предложили еще один блок терапии, которая включает в себя курс химиотерапии с двумя экспериментальными препаратами. Они применялись для детей в единичных случаях, но это давало хороший результат, наступала ремиссия. Экспериментальные препараты не помогли. Анализ показал увеличение лейкозных клеток. Сейчас нам предстоит еще один курс химиотерапии…
Когда Мешковым сообщили, что высокодозная «химия» не помогла их сыну, родители начали обращаться в другие клиники, в том числе, и зарубежные.
— Специалисты из Израиля предложили пересадку клеток костного мозга Кириллу от неродственного донора. И мы хотим им воспользоваться. Совместимость составляет 10/10. В России нам тоже могут провести трансплантацию, но донором станет отец, при этом совместимость гораздо меньше — 7/10. Поэтому мы бы хотели провести трансплантацию в Израиле. Для нас это единственный шанс и мы хотим им воспользоваться. Но для начала нужно выйти в ремиссию.
Клиника выставила счет: стоимость пересадки составляет 24,3 миллиона рублей. Такой внушительной суммы у Мешковых нет. В конце июля родители открыли сбор средств в соцсетях, чтобы спасти ребенка. Также им помогают два благотворительных российских фонда: «Наши дети» и «Счастливые дети».
Нужны большие деньги.
— В настоящий момент мы все также находимся в клинике столицы. Мне пришлось уйти на больничный по уходу за ребенком. До этого я работала кладовщиком на предприятии в поселке. Супруг находится дома вместе со старшей дочерью. Он — составитель вагонов на добывающем предприятии, помогает финансово нам, потому что в любом случае траты у нас здесь есть. Продукты, сезонная одежда…
За 2,5 недели Мешковым своими силами удалось собрать 3,5 миллиона рублей. Семье помогали не только разными суммами, но и поддерживали добрыми сообщениями и пожеланиями здоровья.
— Конечно, это очень дорогого стоит! Помощь людей придает нам сил. В такие моменты понимаем, что мы не один на один с проблемой. Спасибо всем неравнодушным!
Сейчас врачи больницы имени Пирогова пытаются также помочь Кириллу выйти в ремиссию. На следующей неделе он вновь начнет принимать курс высокодозной химиотерапии.
— Кирилл очень тяжело переносит химию. По началу даже не мог ходить из-за слабости в организме, набрал вес, один раз даже возник отек. Сейчас пока лечения нет, силы к нему постепенно возвращаются. На прогулке он даже пытается бегать и прыгать. Но ножки быстро устают. Фонд предоставил для нас коляску, мы гуляем с ней. Очень переживаю, как нынешнее лечение скажется на нем. Сын очень хочет домой…
Маргарита рассказывает, что если врачам удастся вывести ее сына в ремиссию, то ее срок будет очень коротким. За это время, при условии, что Мешковы соберут нужную сумму, семье нужно успеть подготовиться к поездке.
— Мы можем остаться перед выбором: отправиться на лечение за границу или все-таки остаться на пересадку в России и срочно вызывать папу Кирилла в Москву. Такой вариант мы тоже рассматриваем. Но мы все же пытаемся дать своему сыну шанс и хотим создать некую финансовую подушку безопасности. Поэтому сейчас находимся в подвешенном состоянии, потому что не знаем, что будет дальше…