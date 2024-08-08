«Думали аллергия, оказалось — рак»: 3-летний мальчик из Иркутской области борется со страшным заболеванием

Мешковы пробыли там три дня. Мальчику провели обследование, взяли кровь на анализы. Результаты показали, что в ней есть некоторые отклонения от нормы. Кроме того, УЗИ выявило увеличение печени и селезенки. На четвертый день в больнице, у Кирилла начала повышаться температура. Ребенка перевели в инфекционное отделение. Там его обследовали на различные вирусы и инфекции. Результаты были отрицательными. После этого малыша направили в Иркутск, в детскую областную больницу в отделение гематологии.