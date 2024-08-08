Власти ЯНАО сообщили о проверках внешнего вида артистов перед выступлениями

Федеральное ведомство, как отмечается, просит при формировании репертуарных планов общественных выступлений и мероприятий, особенно проводимых на государственных и муниципальных площадках, уделить вопросу дополнительное внимание, указали в ведомстве.
Там пояснили, что мероприятия, проводимые в государственных и муниципальных учреждениях культуры в округе, подразумевают соблюдение соответствия внешнего вида артиста, выходящего на сцену, морально-этическим нормам общества.
«В учреждениях проводится согласование разрабатываемого эскиза сценического костюма с главным режиссером и руководством. Внешний вид артиста проверяется перед выходом на сцену как во время генеральных репетиций, так и во время проведения мероприятий. Чистоту и опрятность сценических костюмов в учреждениях контролируют костюмеры, регулярно проводя стирку, просушивание, ремонт сценических костюмов, организуют грамотное хранение и сдачу в химчистку сценических костюмов, не подлежащих стирке», — сообщили в региональном департаменте культуры.
Там также отметили, что реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, защите культуры и исторической памяти является приоритетом в деятельности учреждений культуры округа.
О том, что Министерство культуры направило региональным органам власти рекомендации к внешнему виду артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений, еще в июле сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова. Изначально она обратилась к главе ведомства Ольге Любимовой после подвергшегося критике выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе.
Парламентарий предлагала ввести для артистов обязательный дресс-код. Вскоре Филатова выложила в своем Telegram-канале ответ за подписью Любимовой, в котором, в частности, говорилось, что вести дела с регионами по этому вопросу поручили заместителю министра Андрею Малышеву.
5 августа «Известия» выяснили, что власти как минимум 12 регионов приняли рекомендации Министерства культуры, которые касаются внешнего вида артистов, выступающих на мероприятиях без возрастных ограничений. Это Архангельская, Калининградская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Владимирская, Астраханская, Еврейская автономная области, Ставрополье, Забайкальский, республики Алтай и Чувашия. Теперь и власти Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердили присоединение к рекомендациям.