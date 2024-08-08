Власти ЯНАО сообщили о проверках внешнего вида артистов перед выступлениями

«В учреждениях проводится согласование разрабатываемого эскиза сценического костюма с главным режиссером и руководством. Внешний вид артиста проверяется перед выходом на сцену как во время генеральных репетиций, так и во время проведения мероприятий. Чистоту и опрятность сценических костюмов в учреждениях контролируют костюмеры, регулярно проводя стирку, просушивание, ремонт сценических костюмов, организуют грамотное хранение и сдачу в химчистку сценических костюмов, не подлежащих стирке», — сообщили в региональном департаменте культуры.