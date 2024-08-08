Умер создатель эстрадного театра «День Победы» Дмитрий Иванов

«Уважаемые подписчики и друзья Димы. К вам обращается жена Дмитрия — Антонина Иванова-Истомина. Мой муж Дмитрий Иванов умер 7 августа 2024 года в 10 часов утра. Диагноз уточняется — позже сообщим», — написала она на странице артиста в соцсети «ВКонтакте».
О дате и месте похорон Иванова пока не сообщается.
Согласно информации на странице артиста, он родился 9 мая 1962 года. В 1987—2017 годах работал в Иркутской филармонии, также с 1995 года по 2022 год был худруком эстрадного театра «День Победы». По данным из открытых источников, Иванов вместе с супругой участвовали в «Смехопанораме» в начале 2000-х годом и имели успех.