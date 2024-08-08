Умер создатель эстрадного театра «День Победы» Дмитрий Иванов

Согласно информации на странице артиста, он родился 9 мая 1962 года. В 1987—2017 годах работал в Иркутской филармонии, также с 1995 года по 2022 год был худруком эстрадного театра «День Победы». По данным из открытых источников, Иванов вместе с супругой участвовали в «Смехопанораме» в начале 2000-х годом и имели успех.