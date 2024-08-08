Медведь не дал группе туристов продолжить маршрут в Иркутской области

Неожиданная встреча на Большой Байкальской тропе произошла у группы туристов. Семь человек, прогуливаясь по маршруту нацпарка, встретили на тропе косолапого. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сибиряки пытались отогнать «хозяина леса», но медведь на это не реагировал.