Медведь не дал группе туристов продолжить маршрут в Иркутской области

Неожиданная встреча на Большой Байкальской тропе произошла у группы туристов. Семь человек, прогуливаясь по маршруту нацпарка, встретили на тропе косолапого. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сибиряки пытались отогнать «хозяина леса», но медведь на это не реагировал.
— Люди пожаловались в полицию на бесцеремонного молодого медведя. Через 40 минут после звонка медвежьих «заложников» эвакуировали сотрудники МЧС Иркутской области и госинспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», — сообщили в заказнике.
Туристов доставили в Листвянку. Как отметили в заповеднике, к животному не стали применять спецсредства. Также специалисты напомнили, что прежде, чем отправится на прогулку по тропам нацпарка, стоит узнать о потенциальных опасностях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ограду дома в селе на Кругобайкальской железной дороге забралась рысь. Мужчина, который встретил неожиданного гостя предположил, что животное не заметило как вышло к людям во время охоты.