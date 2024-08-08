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Госслужащие Дубая перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Дубай в пилотном режиме протестирует четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

Согласно The Arabian Post, инициатива под названием «Наше гибкое лето» продлится с 12 августа по 30 сентября и распространится на 15 госучреждений. Рабочий день будет сокращен до семи часов, а пятницы станут выходными.

Возглавит программу Департамент кадровых ресурсов правительства Дубая. Она направлена на улучшение баланса между работой и личной жизнью, а также на повышение общего благополучия государственных служащих. Кроме того, этот шаг позволит сократить потребление электроэнергии в правительственных организациях.

Проект соответствует Стратегии качества жизни Дубая 2030 (Dubai Quality of Life Strategy 2033), которая призвана сделать Дубай ведущим мировым центром для проживания и работы за счет повышения качества жизни его жителей.

Департамент в течение испытательного периода будет собирать отзывы участвующих в программе, чтобы оценить ее влияние и возможность распространения на более широкую категорию сотрудников.

Марина Светлова