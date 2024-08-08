Госслужащие Дубая перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Возглавит программу Департамент кадровых ресурсов правительства Дубая. Она направлена на улучшение баланса между работой и личной жизнью, а также на повышение общего благополучия государственных служащих. Кроме того, этот шаг позволит сократить потребление электроэнергии в правительственных организациях.