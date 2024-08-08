Волгоградскую область продолжат накрывать ливни с грозами 9 августа

Ливни с грозами продолжат накрывать Волгоградскую область. По прогнозам синоптиков, дождь зарядит вечером 8-го и не прекратится 9 августа в некоторых районах региона. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волгоградском Гидрометцентре, ветер усилится до 20−25 метров в секунду. Местами выпадет град. В области сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.