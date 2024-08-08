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Волгоградскую область продолжат накрывать ливни с грозами 9 августа

Синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области в конце рабочей недели.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 755 мм рт. ст. +25°

Ливни с грозами продолжат накрывать Волгоградскую область. По прогнозам синоптиков, дождь зарядит вечером 8-го и не прекратится 9 августа в некоторых районах региона. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волгоградском Гидрометцентре, ветер усилится до 20−25 метров в секунду. Местами выпадет град. В области сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.

В регионе в ночь на пятницу похолодает до −10 градусов, в южных районах обещают +15…+20 градусов. Днем потеплеет до 25…+30-ти. Северо-западный ветер придаст свежести. В Волгограде ночью ожидается +17…+19 градусов, днем синоптики прогнозируют +28…+30 тепла.

Добавим, что эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили волгоградцев о мощной магнитной буре в ближайшие сутки.