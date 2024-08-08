Мэр Братска проверил благоустройство в сквере микрорайона Энергетик

— Договорились со строителями, что, если будут возникать вопросы, они незамедлительно обращаются в администрацию. Обещают завершить благоустройство в срок, с высоким качеством. Надеюсь, что так и будет. В этом году у нас в городе большой объем ремонтно-строительных работ — свыше 100 объектов, — поделился градоначальник.