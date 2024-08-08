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Мэр Братска проверил благоустройство в сквере микрорайона Энергетик

Напротив дома по улице Пирогова 8 благоустраивают общественное пространство.

Источник: Комсомольская правда

В Братске напротив дома № 8 на улице Пирогова благоустраивают сквер. Работы стартовали недавно. Сейчас на участке ведется расчистка территории. Ход обустройства проверил мэр города Сергей Серебренников. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

— Договорились со строителями, что, если будут возникать вопросы, они незамедлительно обращаются в администрацию. Обещают завершить благоустройство в срок, с высоким качеством. Надеюсь, что так и будет. В этом году у нас в городе большой объем ремонтно-строительных работ — свыше 100 объектов, — поделился градоначальник.

В сквере в микрорайоне Энергетик планируют установить лавочки и урны, посадить кустарники и смонтировать освещение. Работы должны завершить до начала октября.

Также «карманные скверы» планируют облагородить в Центральном и Правобережном районах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре отремонтируют почти 100 участков частных дорог. Как отметил мэр Иркутска Руслан Болотов, подрядная организация работает с опережением сроков.