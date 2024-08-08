Последние новости к вечеру 8 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 8 августа 2024 года.
Путин объявил о выплатах для жителей Курской области
Президент Владимир Путин на видеовстрече с главой Курской области Алексеем Смирновым поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ. Также он поручил оценить ущерб, нанесенный атаками украинской армии.
Сырский после атак под Курском созвонился с командующим НАТО
Александр Сырский обсудил с генералом НАТО Кристофером Каволи поддержку и военные нужды Украины после атаки ВСУ на Курскую область. США хотят узнать цели атак, но поддерживают Украину. Минобороны РФ заявило о потере ВСУ 660 солдат и 82 единиц техники за 2 дня.
Над Херсонской областью заметили истребители F-16 ВСУ
F-16 замечены на Херсонском направлении, сообщил глава администрации Каховки Павел Филипчук. Он выразил уверенность в их скором уничтожении. Зеленский подтвердил прибытие F-16 на Украину. Украинские летчики уже совершили первые вылеты.
В России легализовали майнинг криптовалют
Президент подписал закон о легализации добычи криптовалют в России. С 1 ноября 2024 года майнингом смогут заниматься юридические лица и ИП, зарегистрированные в реестре Минцифры.
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение информации о насильственных и противоправных действиях, включая треш-стримы. С 1 ноября 2024 года такие материалы будут ограничены для защиты общественной нравственности.