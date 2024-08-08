Капитальный ремонт Пинской детской больницы выходит на завершающую стадию

Более Br6 млн направили в Пинске на подготовку учреждений образования к учебному году Кадры, ремонт и новые подходы в питании. Петришенко в Пинске ознакомился с подготовкой к учебному году Работы на объекте начались в начале нынешнего года. Ведется капитальный ремонт здания детской больницы с элементами реконструкции. В результате будут обновлены четырехэтажный и двухэтажный корпуса, пищеблок с переходной галереей.



«В рамках капитального ремонта будет отремонтировано все здание. Будут покрашены фасады, сделаны все внутренние работы: потолки, стены, полы. Будет заменена сантехника, все коммуникации. В рамках модернизации предусмотрено утепление фасадов и замена некоторого оборудования», — рассказала главный врач Пинской детской больницы Анжела Коваль. Элементы реконструкции выполняются на территории некоторых отделений, чтобы они соответствовали современным нормам и требованиям.



«Ремонтные работы на данный момент подходят к финалу. Сделаны практически все внутренние работы, остались некоторые завершающие этапы и благоустройство территории. На завершающей стадии уже и закупка оборудования и мебели», — добавила Анжела Коваль. Заместителя премьер-министра проинформировали, что обновленную больницу введут в эксплуатацию нынешней осенью.



Приобретают новое оборудование для различных отделений учреждения здравоохранения: стерилизационного, эндоскопического, реанимации, отделения недоношенных детей и других. В частности, в списке закупок — гастроскоп, физиотерапевтическое оборудование, кювезы, инкубаторы.



«В Пинском регионе проживают около 36 тыс. детей. Так как на базе детской больницы расположен межрайонный перинатальный центр, то под нашу зону попадают четыре соседних района — Ивановский, Дрогичинский, Столинский и Пинский. В общей сложности это более 80 тыс. детей. В наш перинатальный центр второго уровня входят отделения недоношенных детей, реанимации и неврологии. Также функционирует выездная бригада реанимационная, которая в круглосуточном режиме может оказать помощь детям в соседних районах», — подытожила главный врач Пинской детской больницы.