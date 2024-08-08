Чем известна Бьянка Цензори: брак с рэпером, «голые» наряды, колготки, скандалы

Те, кто уверен, что брак не принес Бьянке счастья, обращают внимание на то, что на публике она никогда не улыбается, выглядит отстраненной или грустной. Но следование ли это придуманному образу или отражение истинных чувств, со стороны определить, опять же, сложно. Сотрудники Yeezy на условиях анонимности рассказывали журналистам, что при выборе образов для выходов в свет у Цензори «есть право голоса», а процесс придумывания и демонстрации странных нарядов из колготок, целлофана и скотча ей самой доставляет удовольствие. Ради необычных образов супруги в 2023 году Канье Уэст даже нанял «секретную команду дизайнеров», которые продумывают до мелочей наряды Бьянки.