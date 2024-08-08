Новую картину Бэнкси украли уличные воры через несколько часов после создания

За последние несколько дней Бэнкси создал несколько граффити в Британии, которые изображают силуэты животных. Он изобразил пару динозавров, горного козла, который взобрался на здание, обезьян, которые карабкаются по мосту. Также в этом году он изобразил несколько дронов на знаке Stop. Эту картину также украли два злоумышленника, которые спилили знак при помощи болтореза.