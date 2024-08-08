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Новую картину Бэнкси украли уличные воры через несколько часов после создания

Новую картину знаменитого уличного художника Бэнкси, которая была сделана на спутниковой тарелке, украли через несколько часов после создания. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила британская газета Daily Mirror.

Авторы статьи уточнили, что Бэнкси создал свою новую работу в лондонском районе Пекхэм, а воры просто унесли ее в руках на глазах у прохожих.

«В то время как многие поклонники Бэнкси радостно фотографировали волка, воющего на фоне спутниковой тарелки, кое-кто в масках не довольствовался простым наблюдением. Похититель в маске украл новую работу вместе с сообщником средь бела дня», — заявило издание.

При этом, как указывается, никто из свидетелей похищения никоим образом не пытался помешать злоумышленникам.

За последние несколько дней Бэнкси создал несколько граффити в Британии, которые изображают силуэты животных. Он изобразил пару динозавров, горного козла, который взобрался на здание, обезьян, которые карабкаются по мосту. Также в этом году он изобразил несколько дронов на знаке Stop. Эту картину также украли два злоумышленника, которые спилили знак при помощи болтореза.

В конце марта сообщалось, что вандалы облили краской работу Бэнкси на севере Лондона. Мурал на фоне старого вишневого дерева, изображающий абстрактные зеленые листья и фигуру человека с водонапорным шлангом, просуществовал всего два дня. Местные власти не успели установить защитные ограждения вокруг нового произведения, и вандалы выплеснули на граффити белую краску.

Тогда «Известия» показали кадры новой работы художника. Бэнкси подтвердил свое авторство.