Новую картину Бэнкси украли уличные воры через несколько часов после создания

Авторы статьи уточнили, что Бэнкси создал свою новую работу в лондонском районе Пекхэм, а воры просто унесли ее в руках на глазах у прохожих.
«В то время как многие поклонники Бэнкси радостно фотографировали волка, воющего на фоне спутниковой тарелки, кое-кто в масках не довольствовался простым наблюдением. Похититель в маске украл новую работу вместе с сообщником средь бела дня», — заявило издание.
При этом, как указывается, никто из свидетелей похищения никоим образом не пытался помешать злоумышленникам.
За последние несколько дней Бэнкси создал несколько граффити в Британии, которые изображают силуэты животных. Он изобразил пару динозавров, горного козла, который взобрался на здание, обезьян, которые карабкаются по мосту. Также в этом году он изобразил несколько дронов на знаке Stop. Эту картину также украли два злоумышленника, которые спилили знак при помощи болтореза.
В конце марта сообщалось, что вандалы облили краской работу Бэнкси на севере Лондона. Мурал на фоне старого вишневого дерева, изображающий абстрактные зеленые листья и фигуру человека с водонапорным шлангом, просуществовал всего два дня. Местные власти не успели установить защитные ограждения вокруг нового произведения, и вандалы выплеснули на граффити белую краску.
Тогда «Известия» показали кадры новой работы художника. Бэнкси подтвердил свое авторство.