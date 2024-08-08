«Наша любовь стоила всех испытаний»: Боец СВО из Ростовской области после ранения нашел невесту в Архангельске

34-летний Василий Полунин из Новошахтинска когда-то работал в руднике на крайнем севере, потом — на «скорой» и водителем техники для ремонта дорог. А осенью 2022-го получил повестку из военкомата. Как раз шел самый разгар частичной мобилизации.
«НАДО СЛУЖИТЬ, А НЕ ПРЯТАТЬСЯ».
— Прятаться от военкома не собирался. Меня мобилизовали. Я собирался достойно сражаться за родину. При этом иллюзий не было: знал, что могу и погибнуть.
На сборы был один день.
— Родители переживали. Старший брат отслужил в Чечне, и мама знала, что такое — ждать сына. Но не проронила при мне ни слезинки. А еще не стала убеждать в том, что я должен срочно что-то придумать, чтобы не рисковать собой на передовой.
Мать, чье сердце в тот момент разрывалось на части от страха за своего младшего ребенка, знала точно: сын — парень гордый.
— Если меня призвали на службу, значит, надо служить, а не прятаться, пока другие мужики сражаются с врагом.
БЛИНДАЖ СТАЛ ДОМОМ.
После обучения Василий с другими мобилизованными оказался под Луганском в мотострелковых войсках.
— Поначалу были с парнями в обороне. К декабрю наш взвод отправили ближе к передовой.
Ту зиму боец запомнит навсегда:
— Мы с пацанами рыли окопы, блиндажи, которые в том промозглом декабре стали нашим домом. По ночам нас согревали буржуйки и спальные мешки.
Мужчина говорит о тех днях сдержанно:
— И под обстрелы попадали, и осколками накрывало. Когда только оказался «за ленточкой», вздрагивал от каждого свиста снаряда. Потом уже по звуку научился определять, с какой стороны «прилет».
ВДВОЕМ ПО МИННОМУ ПОЛЮ.
Через восемь месяцев службы в зоне спецоперации Василий подорвался на мине.
— С товарищем меняли боевые позиции, шли через поле. Друг наступил на противопехотную мину первым. Погиб на моих глазах. А через мгновение я… Странно, но боли не почувствовал, хотя получил серьезные травмы.
С минного поля Василия эвакуировали сослуживцы. Раненого отправили в госпиталь в Санкт-Петербурге.
Там участник СВО находился полгода. Врачи за это время заново собрали ногу: у дончанина на одной ноге чуть ниже колена вырвало 14 сантиметров берцовой кости. Только в первый месяц лечения в клинике мужчина перенес девять (!) операций.
— Минно-взрывные ранения считаются одними из самых опасных. Вначале хирурги из пластичного материала, напоминающего по свойствам глину или цемент, сформировали в ноге то, что заменило кость. Спустя время медики провели десятую по счету операцию, пересадив на рану на ноге кожу с бедра.
2,5 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ.
Затем пациента отправили на реабилитацию в клинику в Архангельской области. К тому времени Василий, хоть с помощью трости, но ходил. Как-то в соцсетях он разговорился с местной жительницей Аленой.
— У нее брат служит на СВО, поэтому общие темы нашлись.
После общения в онлайне, Василий пригласил девушку в кафе. Так начались их отношения. Алена покорила мотострелка добротой, мягкостью и заботой.
Накануне выписки Василий сказал девушке, чтобы та ждала его в гости. Алена грустно улыбнулась и промолчала. Девушка не очень верила в то, что Василий вернется.
— От Новошахтинска до Архангельска больше двух с половиной тысяч километров, расстояние приличное. Вот Алена почему-то вдруг и решила, что я его не преодолею ради нее.
«НАША ЛЮБОВЬ СТОИЛА ВСЕХ ИСПЫТАНИЙ».
Навестив родителей и друзей, мужчина рванул на север. Произошло это через полтора месяца после отъезда.
— За этом время пришлось поменять машину. Ведь с моей ногой управлять механикой было трудно, поэтому пересел на автомат.
В этот же приезд Василий сделал любимой предложение.
— Пока Алена спала, тайком взял ее кольцо и помчался с ним в ювелирный магазин. Оно мне требовалось для того, чтобы не прогадать с размером.
Алена ответила любимому: «Да!». Пока пара пока точно не определилась с датой свадьбы.
— Но жить будем с женой на Дону. Зачем нам север?
Кстати, на днях глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко и военный комиссар города Аркадий Цветков вручили мужчине медаль «За отвагу». Но для самого Василия самая большая награда — встреча с любимой.
— Наша любовь стоила всех испытаний, через которые я прошел!