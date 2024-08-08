Ростовчанам рассказали, как научить детей безопасно пользоваться банковскими картами

— Проведите подробную беседу на тему мошенничества. Ребенок должен запомнить, что передавать свою карту и диктовать ее данные незнакомым людям ни в коем случае нельзя, и почему не нужно переходить по ссылкам из сообщений. Также расскажите ему об особенностях, на которые нужно обращать внимание при совершении онлайн-покупок.