Ростовчанам рассказали, как научить детей безопасно пользоваться банковскими картами

В последнее время значительно вырос спрос на детские банковские карты. Это происходит, во многом, потому, что родителям удобнее переводить карманные деньги именно на карту. Но нередко родителей заботит проблема безопасности использования детьми банковской карты. Эксперты Сбера предложили несколько советов, как избежать возможных рисков.
— Расскажите ребенку о том, сколько денег и на какие покупки он сможет тратить самостоятельно, а что можно приобрести только с вашего согласия. А также о том, что вы будете просматривать его операции.
— Сходите вместе в магазин и продемонстрируйте ребенку, как нужно прикладывать карту к считывателю, когда нужно вводить пин-код, что происходит в момент оплаты.
— Проведите подробную беседу на тему мошенничества. Ребенок должен запомнить, что передавать свою карту и диктовать ее данные незнакомым людям ни в коем случае нельзя, и почему не нужно переходить по ссылкам из сообщений. Также расскажите ему об особенностях, на которые нужно обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
— Не лишним будет установить на телефон ребенка приложение для родительского контроля, которое также будет блокировать подозрительные звонки. При этом ребенку нужно рассказать, зачем вы это сделали.
— И, конечно, дети должны знать, что делать, если карта потерялась. Они не должны бояться рассказывать о пропаже взрослым.
— Для детей банковская карта — это, прежде всего, удобно: не нужно бояться, что денег в кармане не хватит на проезд, купюры потеряются или будут кем-то отобраны. В Ростовской области их оформляют особенно активно: каждая третья детская карта банка на Юге России открывается в нашем регионе. С помощью такого платежного инструмента подрастающее поколение имеет возможность быстрее осваивать планирование своих трат и грамотно распределять собственные финансы, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.