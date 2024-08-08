В Ростове гражданка Украины получила срок за попытку теракта в Энергодаре

По данным следствия, в 2023 году женщина вступила в террористическое сообщество. После этого по указанию сотрудника ГУР МО Украины она прятала дома самодельное взрывное устройство. В апреле 2023 года СВУ было оставлено в почтовом ящике одной из квартир в Энергодаре.