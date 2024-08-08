В Ростове гражданка Украины получила срок за попытку теракта в Энергодаре

В Ростове-на-Дону за экстремизм и попытку теракта осудили гражданку Украины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Южный окружной военный суд утвердил для подсудимой 12 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей, — прокомментировали в ведомстве.
Известно, что слушания по этому делу провели в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения. Приговор вынесли по трем уголовным статьям.
По данным следствия, в 2023 году женщина вступила в террористическое сообщество. После этого по указанию сотрудника ГУР МО Украины она прятала дома самодельное взрывное устройство. В апреле 2023 года СВУ было оставлено в почтовом ящике одной из квартир в Энергодаре.
Преступный замысел не удался, жильцы дома вовремя обнаружили устройство, потом его обезвредили правоохранители.