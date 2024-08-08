5 лучших рецептов овсяноблина с пошаговым руководством

«Овсянка содержит белок, но все-таки он нужен и из других продуктов. Именно поэтому овсянка хороша в сочетании с чем-то белковым: например, с яйцом, творогом или сыром. Овсянка бывает разной: в виде крупы или геркулеса. Но в зависимости от размера хлопьев зависит то, сколько мы будем ее варить. Если варить в течение 15−20 минут, она сохранит пользу [белок]», — заметила врач-диетолог Соломатина.