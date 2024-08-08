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На ЗЖМ в Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли остановку с людьми

Очевидцы сообщили о стрельбе по остановке на Западном в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону неизвестные на автомобиле открыли огонь по остановке с людьми, а потом уехали. Об этом сообщили в соцсетях, также было опубликовано видео, снятое камерой наблюдения.

Предварительно, все произошло ночью на улице Ткачева. Предположительно, хулиганы «стреляли из травмата».

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

— Проводится проверка по публикации в Интернете. Сейчас устанавливаются участники инцидента, выясняются обстоятельства случившегося, — прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на опасных клиентов в одном из городских хостелов.