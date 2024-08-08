На ЗЖМ в Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли остановку с людьми

На Западном в Ростове-на-Дону неизвестные на автомобиле открыли огонь по остановке с людьми, а потом уехали. Об этом сообщили в соцсетях, также было опубликовано видео, снятое камерой наблюдения.
Предварительно, все произошло ночью на улице Ткачева. Предположительно, хулиганы «стреляли из травмата».
Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе МВД России по Ростовской области.
— Проводится проверка по публикации в Интернете. Сейчас устанавливаются участники инцидента, выясняются обстоятельства случившегося, — прокомментировали в полиции.
Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на опасных клиентов в одном из городских хостелов.