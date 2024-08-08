Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный дождь вызвал 9-балльные пробки в Астане

В Астане 2GIS зафиксировал 9-балльные пробки из-за сильного дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Kazinform

На карте города указано, что на дорогах столицы девятибалльный уровень загруженности. Движение парализовано по улицам Кабанбай батыра, Сыганак, Сарайшык, Мангилик Ел и другим направлениям.

Помимо этого, сильный ливень вызвал значительный рост цен на такси.

Как сообщали синоптики, сегодня на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на западе, северо-западе страны — сильные дожди.

По данным Казгидромет, завтра дождь продолжиться. Временами прогнозируют град, туман и грозу.