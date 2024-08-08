Сильный дождь вызвал 9-балльные пробки в Астане

На карте города указано, что на дорогах столицы девятибалльный уровень загруженности. Движение парализовано по улицам Кабанбай батыра, Сыганак, Сарайшык, Мангилик Ел и другим направлениям.
Помимо этого, сильный ливень вызвал значительный рост цен на такси.
Как сообщали синоптики, сегодня на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на западе, северо-западе страны — сильные дожди.
По данным Казгидромет, завтра дождь продолжиться. Временами прогнозируют град, туман и грозу.