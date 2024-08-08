Натали вернулась с клипом «Хоопонопоно»

Певица Натали выпустила новый сингл и клип «Хоопонопоно» (2024). Текст песни артистка написала в соавторстве с Натальей Тимченко. Режиссером видео выступила Мария Скобелева.
Певица тяжело переживала смерть своего супруга Александра Рудина: продюсера не стало прошлым летом. Перед релизом исполнительница хита «О, боже, какой мужчина!» (2014) признавалась: «Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слез… Такие звуки не могут существовать в моих песнях… Я слишком знаю задачу своей жизни — вдохновлять, приглашать в ритм танцев».
По словам Натали, написать новую песню она решилась, когда получила послание от мужа. «Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила свое личное счастье, чтобы жила», — поделилась звезда.
Александр Рудин скончался от последствий ковида в возрасте 53 лет. Натали состояла в браке с ним более 30 лет.