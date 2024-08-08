14 детей и 43 взрослых покусали змеи в Ростовской области

С начала 2024 года в больницы Ростовской области с укусами змей обратились 14 детей и 43 взрослых. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в минздраве региона.
Как оказалось, за несколько прошедших месяцев от ползучих пресмыкающихся пострадало больше людей, чем годом ранее. Тогда за такой же период зафиксировали 50 случаев.
Летальных исходов в регионе не отмечалось. Также нет данных о том, какие именно змеи кусали людей, ядовитые или нет. Напомним, единственный ядовитый вид в Ростовской области — степные гадюки, их часто путают с ужами.
Добавим, также за несколько месяцев 2024 года с укусами пауков к медикам обратились один ребенок и 16 взрослых. Смертельных исходов не фиксировали.