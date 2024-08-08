В России появится новый миграционный режим высылки иностранцев

Также для контролируемых лиц применяются ограничительные меры. Среди них запреты на госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, транспорта, а также на постановку недвижимости на кадастровый учет, госрегистрацию транспорта. Вводится ограничение на право управления транспортными средствами; отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортом; отказ в открытии банковского счета и осуществлении некоторых банковских операций. Кроме того, таким лицам запрещается заключать брак. Для этого перед заключением брака с иностранцем или лицом без гражданства орган ЗАГС проверяет, находится ли оно в реестре контролируемых лиц.