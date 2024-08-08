В России появится новый миграционный режим высылки иностранцев

Режим высылки определяется законом как правовой режим, который применяется в отношении иностранцев, находящихся в России без законных оснований. Он предусматривает установление в отношении них ограничения отдельных прав и свобод, а также применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее иностранцы, прибывшие в порядке, не требующим получения визы, могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.
Для контролируемых лиц устанавливаются обязанности. В частности, они должны информировать территориальные органы МВД о своем местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из России. В случае неоднократного неисполнения контролируемым лицом обязанностей принимается решение о его помещении в спецучреждение и депортации. По просьбе иностранца, помещенного в спецучреждение, о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы или учебы, защитник, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности.
В случае если он является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России, либо местонахождение другого законного представителя неизвестно или он отсутствует в стране, о месте нахождения такого иностранного гражданина в кратчайшие сроки уведомляются органы опеки и попечительства. О помещении в спецучреждение несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители.
Также для контролируемых лиц применяются ограничительные меры. Среди них запреты на госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, транспорта, а также на постановку недвижимости на кадастровый учет, госрегистрацию транспорта. Вводится ограничение на право управления транспортными средствами; отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортом; отказ в открытии банковского счета и осуществлении некоторых банковских операций. Кроме того, таким лицам запрещается заключать брак. Для этого перед заключением брака с иностранцем или лицом без гражданства орган ЗАГС проверяет, находится ли оно в реестре контролируемых лиц.
Права полицейских
При проведении госконтроля в сфере миграции в рамках высылки, полицейские получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически находится иностранец. Помимо этого, полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.
Сотрудники МВД смогут осуществлять наблюдение за иностранным гражданином в данном режиме, в том числе с использованием технических средств. Это норма касается также физических и юридических лиц, оказывающих таким иностранцам «содействие в пребывании на территории РФ». Полиция будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в автоматическом режиме специальных техсредств распознавания лиц при проведении контроля в сфере миграции в рамках режима высылки.
Пропуск через госграницу
Пропуск через государственную границу иностранца в страну его проживания может быть разрешен по документу, удостоверяющему личность и признаваемому российской стороной в этом качестве — в том числе и с истекшим сроком действия, с техническими неисправностями, позволяющий идентифицировать гражданина.
При проведении пограничного контроля применяется оценка рисков возможного нарушения режима государственной границы или создания угрозы безопасности государства. Не подлежат пропуску через госграницу граждане РФ, в отношении которых в установленном законодательством порядке принято решение о запрещении выезда из России.
Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования за исключением положений, для которых установлены иные сроки.