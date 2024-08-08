Эксперт РОЦИТ Гогуа назвал российские площадки, способные заменить YouTube

Отечественные онлайн-платформы уже давно готовы принять всех тех, кто продолжает пользоваться западными площадками. А для стимула блогеров и рекламодателей к переходу на наши платформы Государственная Дума РФ приняла в июле этого года в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных социальных сетях. Этот законопроект важен, поскольку он направлен на обеспечение безопасности российских пользователей в интернете. А это особенно важно, когда коллективный Запад ведет информационную войну против России, используя в качестве основного оружия американские онлайн-платформы.