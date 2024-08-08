Эд Ширан выпустил мини-альбом songs I wrote that almost didn’t make it

Я хотел составить плейлист из песен, которые попали в мои альбомы в последний момент или могли вовсе не выйти в моем исполнении. Я часто обнаруживаю, что песни становятся популярными и нравятся людям, но с ними связаны собственные истории, поэтому я хотел поделиться ими.