Из Ростовской области в Курск отправили продукты, генераторы и бронежилеты

— Совместно с Народным фронтом отправили в Курскую область генераторы, автомангалы, бронежилеты и иные технические средства. Кроме того, силами волонтеров с Единого федерального склада гуманитарной помощи отгрузили 9,5 тонн питьевой воды, 500 гигиенических наборов и одну тонну детского питания, — написал в своем телеграм-канале Василий Голубев.