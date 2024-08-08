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Из Ростовской области в Курск отправили продукты, генераторы и бронежилеты

Донские власти и волонтеры отправили гуманитарную помощь жителям Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростовской области в Курск отправили партию гуманитарной помощи, а также необходимые технические средства. Эта работа будет продолжена, сообщил 8 августа губернатор Василий Голубев.

— Совместно с Народным фронтом отправили в Курскую область генераторы, автомангалы, бронежилеты и иные технические средства. Кроме того, силами волонтеров с Единого федерального склада гуманитарной помощи отгрузили 9,5 тонн питьевой воды, 500 гигиенических наборов и одну тонну детского питания, — написал в своем телеграм-канале Василий Голубев.

Глава региона добавил, что волонтеры формируют продуктовые наборы, работая в три смены. Комплектовать грузы будут завтра и на выходных. Ежедневно планируется собирать около 300 продуктовых наборов. Помощь в Курскую область доставляют сотрудники МЧС.

Напомним, ранее Василий Голубев выразил соболезнования, а также подчеркнул, что в донском регионе сопереживают жителям Курской области.