Власти Курской области проверят факты необоснованного повышения цен в регионе

В Курской области третий день продолжаются бои с ВСУ. Ситуацию осложняют непрерывные обстрелы, власти эвакуируют жителей на бронированных инкассаторских машинах. Вынужденным переселенцам заплатят по 10 тыс. руб., а бюджетникам сохранят зарплаты. Правительство также выделило деньги на новое жилье людям с опасных территорий. Кроме того, в регионе будут бороться с необоснованным завышением цен в магазинах и гостиницах, чтобы не дать нажиться на пострадавших людях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».