Жителя Ростовской области обвинили в порче сельхозземли на 22 млн рублей

Житель Ростовской области снял плодородный слой почвы на своем участке и нанес ущерб окружающей среде на 22 млн рублей, рассказали в пресс-службе СК России по региону.
Речь идет о 49-летнем жителе Сальского района, который решил добывать полезные ископаемые и «привел к деградации» сельхозземли на площади в 1 га.
По данным Следкома, владелец участка теперь будет отвечать перед законом в суде по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственного объекта, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 246 УК РФ). За это могут оштрафовать, оправить на принудительные работы или лишить свободы на срок до 5 лет.