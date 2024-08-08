Жителя Ростовской области обвинили в порче сельхозземли на 22 млн рублей

По данным Следкома, владелец участка теперь будет отвечать перед законом в суде по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственного объекта, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 246 УК РФ). За это могут оштрафовать, оправить на принудительные работы или лишить свободы на срок до 5 лет.