У The Smile вышли трек и клип Don’t Get Me Started

Группа The Smile, сайд-проект британского музыканта Тома Йорка, выпустила сингл Don’t Get Me Started (2024). Клип к нему срежиссировал Weirdcore, сотрудничающий с Aphex Twin.
Спродюсировал трек Сэм Петтс-Дэвис, работавший над альбомом The Smile «Wall of Eyes» (2024). Пластинка попала в топ лучших рок-релизов за январь от Звук Медиа.
Ранее коллектив отменил тур по Европе, запланированный на август, из-за плохого самочувствия участника Джонни Гринвуда: ему понадобилось восстановление после инфекции. Сейчас с музыкантом все хорошо.