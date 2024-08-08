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У The Smile вышли трек и клип Don’t Get Me Started

Группа The Smile, сайд-проект британского музыканта Тома Йорка, выпустила сингл Don’t Get Me Started (2024). Клип к нему срежиссировал Weirdcore, сотрудничающий с Aphex Twin.

Источник: Звук

Группа The Smile, сайд-проект британского музыканта Тома Йорка, выпустила сингл Don’t Get Me Started (2024). Клип к нему срежиссировал Weirdcore, сотрудничающий с Aphex Twin.

Спродюсировал трек Сэм Петтс-Дэвис, работавший над альбомом The Smile «Wall of Eyes» (2024). Пластинка попала в топ лучших рок-релизов за январь от Звук Медиа.

Ранее коллектив отменил тур по Европе, запланированный на август, из-за плохого самочувствия участника Джонни Гринвуда: ему понадобилось восстановление после инфекции. Сейчас с музыкантом все хорошо.