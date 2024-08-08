Магнитные бури ожидаются в Ростовской области 9 и 10 августа

Магнитная буря уровня G1 и G2 ожидается в Ростове-на-Дону 9 и 10 августа. Предупреждение об этом опубликовано на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитный фон со спокойного на возмущенный должен смениться примерно с 15 часов 9 августа. После 18 часов и до 15 часов следующего дня интенсивность воздействия усилится, а потом пойдет на спад.
Напомним, G1 — слабый уровень магнитной активности, G2 — средний. Полная шкала включает показатели до G5.
Метеозависимые люди часто страдают от перепадов в магнитосфере. В такие периоды специалисты советуют избегать стрессов и больше отдыхать.