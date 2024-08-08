«Восьмерка — знак бесконечной любви, а нас их — три!»: В Ростовском ЗАГСе в красивую дату поженились 90 пар

— Я знала, что он подарит мне букет, но все прятал от меня цветы, это меня злило. А, когда все-таки нашла, в среди красных роз была одна искусственная — коробочка в виде цветка, а в ней — кольцо. Честно, сразу все поняла: мне кажется, мужчины вообще ничего не умеют скрывать, — смеется молодая жена. — Но я, конечно, сделала вид, что это было неожиданностью.