Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Восьмерка — знак бесконечной любви, а нас их — три!»: В Ростовском ЗАГСе в красивую дату поженились 90 пар

В ростовском ЗАГСе в красивую дату 08.08.2024 поженились 90 пар.

Источник: Комсомольская правда

Многие россияне большое значение придают магии чисел и потому ответственные решения стараются совершать в какие-то особые дни с красивыми датами. Из-за этого в четверг, 08.08.2024, в отделе ЗАГС Кировского района Ростова-на-Дону был настоящий аншлаг из нарядных пар. Несмотря на будний день, свои отношения здесь зарегистрировали аж 90 (!) молодых семей. Своими историями знакомства они поделились с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону».

СПЕРВА — В ЧЕРНЫЙ СПИСОК.

История Виталия и Натальи Вологиных началась онлайн и, казалось бы, развития не обещала.

— Мы познакомились в соцсети, и я его сразу кинула в черный список, потому что он мне не нравился. Но потом решила дать шанс. Уж очень настойчивым парнем оказался, и я ему поверила, — со смехом рассказывает Наталья, глядя на теперь уже супруга.

Вначале Виталий не понравился Наталье. Но потом она ему дала шанс. Дмитрий Кутепов

Виталий начал ухаживать за Натальей, уделял ей много внимания, заботился.

Сделать предложение решил тоже в особенную дату — 14 февраля, чем до слез расстрогал будущую супругу.

ЗНАК БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБВИ.

Яна и Иван Богдановы знают друг друга, по меркам молодых, целую вечность.

— За неделю до того, как Ваню забрали на срочную службу, я была в его городе, там и познакомились. А, встретив, поняла, что не хочу его отпускать, — поделилась воспоминаниями Яна. — За эти годы чего только вместе ни пережили: переезды, ковид, СВО… Мы так долго ждали этой самой важной даты, и вот она наступила.

Иван решил сделать предложение невесте в аэропорту Ростова, когда та прилетела из Санкт-Петербурга.

Яна еще семь лет назад поняла, что будущего мужа Ивана не хочет никуда отпускать. Дмитрий Кутепов

— Я знала, что он подарит мне букет, но все прятал от меня цветы, это меня злило. А, когда все-таки нашла, в среди красных роз была одна искусственная — коробочка в виде цветка, а в ней — кольцо. Честно, сразу все поняла: мне кажется, мужчины вообще ничего не умеют скрывать, — смеется молодая жена. — Но я, конечно, сделала вид, что это было неожиданностью.

— Мы выбрали сегодняшнюю дату не только потому, что она красивая, но и по смыслу, который вкладываем в нее. В ней получается три восьмерки, ведь если сложить все цифры из 2024 года, то тоже получится восьмерка. А это — знак бесконечности, нашей бесконечной любви. Теперь у нас их целых три! — поделился Иван.

В дальнейших планах новоиспеченных супругов — стандартная, но, кажется, самая лучшая программа: родить детей и всю жизнь поддерживать друг друга.

УХАЖИВАЛА ЗА БУДУЩИМ МУЖЕМ.

История семьи Геннадия и Елены Цурупа началась не с самого лучшего места для знакомства. Мужчина во время СВО получил ранение и попал в ростовский военный госпиталь на лечение. И, как оказалось, именно там за ним и стала ухаживать его будущая супруга.

— Я работала в военном госпитале. А он поступил туда раненым, — рассказывает Елена.

— А я взял у нее номер телефона, — добавил Геннадий.

Геннадий и предложение делал Елене в красивую дату, и для свадьбы выбрал подходящую — где много восьмерок. Дмитрий Кутепов

— Глядя на него, ни на что не рассчитывала, относилась как и ко всем другим раненым, — признается супруга.

Мужчина же с нейтральным статусом не согласился. И решил ухаживать за очень уж симпатичной ему медработницей. Найстойчивость и терпение все перетрут: вскоре они уже стали парой.

А через два с половиной месяца Геннадий позвал подругу под купол высотки, с которого как на ладони открывается вид на Ростов, якобы на свидание. Причем тоже в красивую дату — 23.12.2023. А по факту — сделать предложение. Для Елены это хоть и стало полной неожиданностью, но она с радостью произнесла заветное «Да!».

А раз уж Геннадий любит красивые даты, то подгадал такой день не только для предложения, но и для свадьбы.

ЛЮБОВЬ ПРОВЕРИЛАСЬ РАССТОЯНИЕМ.

Дмитрий и Арина Михайловы познакомились восемь лет назад, когда попали в один класс в школе. Двух недель общения старшеклассникам хватило, чтобы начать встречаться.

Прошли и любовь на расстоянии, когда он уехал на учебу в Краснодар, а она осталась в Ростове. Но со временем чувства не угасли, и они все эти годы почти каждые выходные ездили друг к другу.

Любовь Дмитрия и Арины Михайловых стала только крепче от расстояния. Дмитрий Кутепов

— Я решил, что пора жениться, — с уверенностью сказал Дмитрий. — И сделал Арине предложение.

Кстати, Михайловы, как и молодожены Богдановы, выбрали красивую дату свадьбы из-за трех восьмерок, и даже взяли коробочку для колец со знаком бесконечности.