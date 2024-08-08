«Восьмерка — знак бесконечной любви, а нас их — три!»: В Ростовском ЗАГСе в красивую дату поженились 90 пар

Многие россияне большое значение придают магии чисел и потому ответственные решения стараются совершать в какие-то особые дни с красивыми датами. Из-за этого в четверг, 08.08.2024, в отделе ЗАГС Кировского района Ростова-на-Дону был настоящий аншлаг из нарядных пар. Несмотря на будний день, свои отношения здесь зарегистрировали аж 90 (!) молодых семей. Своими историями знакомства они поделились с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону».
СПЕРВА — В ЧЕРНЫЙ СПИСОК.
История Виталия и Натальи Вологиных началась онлайн и, казалось бы, развития не обещала.
— Мы познакомились в соцсети, и я его сразу кинула в черный список, потому что он мне не нравился. Но потом решила дать шанс. Уж очень настойчивым парнем оказался, и я ему поверила, — со смехом рассказывает Наталья, глядя на теперь уже супруга.
Виталий начал ухаживать за Натальей, уделял ей много внимания, заботился.
Сделать предложение решил тоже в особенную дату — 14 февраля, чем до слез расстрогал будущую супругу.
ЗНАК БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБВИ.
Яна и Иван Богдановы знают друг друга, по меркам молодых, целую вечность.
— За неделю до того, как Ваню забрали на срочную службу, я была в его городе, там и познакомились. А, встретив, поняла, что не хочу его отпускать, — поделилась воспоминаниями Яна. — За эти годы чего только вместе ни пережили: переезды, ковид, СВО… Мы так долго ждали этой самой важной даты, и вот она наступила.
Иван решил сделать предложение невесте в аэропорту Ростова, когда та прилетела из Санкт-Петербурга.
— Я знала, что он подарит мне букет, но все прятал от меня цветы, это меня злило. А, когда все-таки нашла, в среди красных роз была одна искусственная — коробочка в виде цветка, а в ней — кольцо. Честно, сразу все поняла: мне кажется, мужчины вообще ничего не умеют скрывать, — смеется молодая жена. — Но я, конечно, сделала вид, что это было неожиданностью.
— Мы выбрали сегодняшнюю дату не только потому, что она красивая, но и по смыслу, который вкладываем в нее. В ней получается три восьмерки, ведь если сложить все цифры из 2024 года, то тоже получится восьмерка. А это — знак бесконечности, нашей бесконечной любви. Теперь у нас их целых три! — поделился Иван.
В дальнейших планах новоиспеченных супругов — стандартная, но, кажется, самая лучшая программа: родить детей и всю жизнь поддерживать друг друга.
УХАЖИВАЛА ЗА БУДУЩИМ МУЖЕМ.
История семьи Геннадия и Елены Цурупа началась не с самого лучшего места для знакомства. Мужчина во время СВО получил ранение и попал в ростовский военный госпиталь на лечение. И, как оказалось, именно там за ним и стала ухаживать его будущая супруга.
— Я работала в военном госпитале. А он поступил туда раненым, — рассказывает Елена.
— А я взял у нее номер телефона, — добавил Геннадий.
— Глядя на него, ни на что не рассчитывала, относилась как и ко всем другим раненым, — признается супруга.
Мужчина же с нейтральным статусом не согласился. И решил ухаживать за очень уж симпатичной ему медработницей. Найстойчивость и терпение все перетрут: вскоре они уже стали парой.
А через два с половиной месяца Геннадий позвал подругу под купол высотки, с которого как на ладони открывается вид на Ростов, якобы на свидание. Причем тоже в красивую дату — 23.12.2023. А по факту — сделать предложение. Для Елены это хоть и стало полной неожиданностью, но она с радостью произнесла заветное «Да!».
А раз уж Геннадий любит красивые даты, то подгадал такой день не только для предложения, но и для свадьбы.
ЛЮБОВЬ ПРОВЕРИЛАСЬ РАССТОЯНИЕМ.
Дмитрий и Арина Михайловы познакомились восемь лет назад, когда попали в один класс в школе. Двух недель общения старшеклассникам хватило, чтобы начать встречаться.
Прошли и любовь на расстоянии, когда он уехал на учебу в Краснодар, а она осталась в Ростове. Но со временем чувства не угасли, и они все эти годы почти каждые выходные ездили друг к другу.
— Я решил, что пора жениться, — с уверенностью сказал Дмитрий. — И сделал Арине предложение.
Кстати, Михайловы, как и молодожены Богдановы, выбрали красивую дату свадьбы из-за трех восьмерок, и даже взяли коробочку для колец со знаком бесконечности.