Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами

Ранее, комментируя проект закона, зампред думского комитета по экологии Александр Коган сообщал РИА Новости, что законом уточняются правила обращения с медотходами категории Г. Отмечается, что порядок обращения с медотходами класса А сохранится прежним. По словам Когана, к этой категории относятся бумага, халаты, бахилы и так далее, поэтому они являются самыми безопасными, с ними будут обращаться по правилам, применимым для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответственно, за их утилизацию будут отвечать региональные операторы.