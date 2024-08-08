Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами

Согласно закону, обезвреживание, утилизация, захоронение обеззараженных медицинских отходов будет осуществляться на объектах, включенных в реестр объектов обезвреживания, утилизации, захоронения медицинских отходов. Реестр данных объектов ведется уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ.
Ранее, комментируя проект закона, зампред думского комитета по экологии Александр Коган сообщал РИА Новости, что законом уточняются правила обращения с медотходами категории Г. Отмечается, что порядок обращения с медотходами класса А сохранится прежним. По словам Когана, к этой категории относятся бумага, халаты, бахилы и так далее, поэтому они являются самыми безопасными, с ними будут обращаться по правилам, применимым для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответственно, за их утилизацию будут отвечать региональные операторы.
Подписанный закон позволит наладить учет в области обращения с медицинскими отходами, определить потребности в инфраструктуре для удаления медицинских отходов и сформировать механизмы по созданию такой инфраструктуры, наладить контроль при транспортировании и удалении медицинских отходов, оптимизировать расходы на обращение с медицинскими отходами.