Хамзаев заявил, что депутату Думы мало извиниться за сообщение о смерти Поддубного

Ложные сообщения о смерти военкора Поддубного в Telegram-каналах привели к призыву ужесточить закон о фейках. В Госдуме и Союзе журналистов требуют привлечь к ответственности за непроверенные сообщения о смерти журналиста. В то же время другие эксперты отмечают, что подобные ложные сообщения приходили еще во время Великой Отечественной, и это реалии войны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».