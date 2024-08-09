Как правильно молиться святому целителю Пантелеймону о выздоровлении

И Христос говорит, что Бог мытаря прощает. А фарисей уходит непрощенным: соблюдая все заповеди, он формально, по букве религиозных установлений, чист. Но дух выше буквы. Смотрите, что происходит: фарисей фактически ставит исполнение религиозных обрядов выше Самого Бога, он считает, что своей праведностью он сам себя и спасает, по сути, предлагая Богу сделку: мол, я Тебе предъявляю свое благочестие, значит, и Ты теперь сделай для меня то, что я прошу. Как будто они с Богом равны! Но ведь мы спасаемся не своими заслугами перед Господом, не формальным соблюдением правил, а Благодатью Христовой. Спасение — не компьютерная игра, где достаточно набрать нужное количество очков. И смотрите, внешнее соблюдение заповедей, соблюдение формы приводит фарисея к тому, что он впадает в грехи гордыни и осуждения.