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Какой сегодня день: 9 августа

Этот день является 222-м в григорианском календаре. До конца года остается 144 дня.

Знаете ли вы, что 9 августа родилась знаменитая певица и актриса Уитни Хьюстон? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 9 августа

В 1173 году началось строительство знаменитой Пизанской башни.

В 1859 году американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

Международный день коренных народов мира также отмечается 9 августа. В России празднуется День воинской славы — День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут.

Кто родился 9 августа

Писатель Михаил Зощенко (1894−1958).

Писательница Памела Линдон Трэверс (1899−1996).

Писательница Туве Янссон (1914−2001).

Политик Леонид Кучма (1938).

Актриса Мелани Гриффит (1957).

Дизайнер Майкл Корс (1959).

Певица Уитни Хьюстон (1963−2012).

Актриса Джиллиан Андерсон (1968).

Актриса Одри Тоту (1976).

9 августа в православном календаре

В этот день православные чтут память великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского, блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого.

Именины

9 августа именины у Платона, Николая, Наума, Константина, Кирилла, Климента, Ивана, Германа и Анфисы.