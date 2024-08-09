Какой сегодня день: 9 августа

Знаете ли вы, что 9 августа родилась знаменитая певица и актриса Уитни Хьюстон? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 9 августа
В 1173 году началось строительство знаменитой Пизанской башни.
В 1859 году американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.
Международный день коренных народов мира также отмечается 9 августа. В России празднуется День воинской славы — День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут.
Кто родился 9 августа
Писатель Михаил Зощенко (1894−1958).
Писательница Памела Линдон Трэверс (1899−1996).
Писательница Туве Янссон (1914−2001).
Политик Леонид Кучма (1938).
Актриса Мелани Гриффит (1957).
Дизайнер Майкл Корс (1959).
Певица Уитни Хьюстон (1963−2012).
Актриса Джиллиан Андерсон (1968).
Актриса Одри Тоту (1976).
9 августа в православном календаре
В этот день православные чтут память великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского, блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого.
Именины
9 августа именины у Платона, Николая, Наума, Константина, Кирилла, Климента, Ивана, Германа и Анфисы.